“Ma si sono baciate!” GF Vip | lo hanno visto tutti Tra le due concorrenti un ‘momento speciale’ che non sfugge alle telecamere

Se la prima volta era stato un incidente al momento del distacco dall'abbraccio, questa volta no. I gieffini stavano ballando in salotto quando lei si è avvicinata sensuale e l'ha baciata sulle labbra. Bacio ricambiato, seguito da abbraccio e balletto. Al Grande Fratello Vip 5, i vip hanno dimostrato una discreta dose di affettuosità: gli abbracci sono all'ordine del giorno. Tutto mentre fuori la casa infuria la polemica sulle parole di Tommaso Zorzi contro Platinette e Lorella Cuccarini che aveva provocato la reazione dell'ex ballerina. "Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo", ha scritto Cuccarini su Instagram, continuando.

