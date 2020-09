M5S senza numeri, seduta non si apre: Aula costretta a maratona (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Si blocca la discussione della ‘manovra Coronavirus’, la delibera di Giunta da olttre 420 milioni di euro per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione al bilancio di previsione 2020-2022 che l’Assemblea capitolina e’ chiamata ad approvare entro il 30 settembre, con centinaia di odg ed emendamenti ancora da esaminare. Il Movimento Cinque Stelle non e’ stato infatti in grado di garantire la presenza del numero legale di 24 consiglieri, fermandosi a 23 (assenti 4 consigliere sui 27 del gruppo: Alessandra Agnello, Annalisa Bernabei, Agnese Catini e Simona Ficcardi), costringendo il presidente dell’Aula, Marcello De Vito, dopo quattro appelli a vuoto, a togliere la seduta. L’Assemblea e’ stata quindi aggiornata a lunedi’, quando era gia’ prevista una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Si blocca la discussione della ‘manovra Coronavirus’, la delibera di Giunta da olttre 420 milioni di euro per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione al bilancio di previsione 2020-2022 che l’Assemblea capitolina e’ chiamata ad approvare entro il 30 settembre, con centinaia di odg ed emendamenti ancora da esaminare. Il Movimento Cinque Stelle non e’ stato infatti in grado di garantire la predel numero legale di 24 consiglieri, fermandosi a 23 (assenti 4 consigliere sui 27 del gruppo: Alessandra Agnello, Annalisa Bernabei, Agnese Catini e Simona Ficcardi), costringendo il presidente dell’, Marcello De Vito, dopo quattro appelli a vuoto, a togliere la. L’Assemblea e’ stata quindi aggiornata a lunedi’, quando era gia’ prevista una ...

