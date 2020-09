M5s, l’alternativa di Crimi: “Commissione dei 10 e congresso per tesi” (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – Una sorta di congresso per tesi, coadiuvato da una commissione di 10 persone. E’ la proposta che Vito Crimi indica agli iscritti al Movimento Cinque Stelle in alternativa alla linea della consultazione immediata e all’elezione diretta del nuovo capo politico. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – Una sorta di congresso per tesi, coadiuvato da una commissione di 10 persone. E’ la proposta che Vito Crimi indica agli iscritti al Movimento Cinque Stelle in alternativa alla linea della consultazione immediata e all’elezione diretta del nuovo capo politico.

