M5s | Crimi | “Avviato percorso per nuova governance | non si prescinde dagli iscritti Voto su Rousseau? Non vedo altri strumenti”

Agenzia_Italia : L'ira dei gruppi M5S: 'Basta con la dittatura dei vertici e le scelte dall'alto' - GianlucaVasto : Morte Mercante, Crimi (M5S): uomo generoso e amato. Castaldi: giorno di grande dolore - SVoxitalia : M5s, Crimi entrando a Montecitorio fermato da un contestatore: 'Siete diventati come il Pd' - RisatoNicola : RT @MarceVann: Avvio di un percorso trasparente di confronto che culmini con gli Stati Generali. Sono le condizioni del “think tank” Parol… - Daniele_Manca : Cosa è successo all'assemblea del M5S (senza Di Maio e nessuno dei #capi tranne Crimi), @monicaguerzoni @aletrocino… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Crimi

Subito nuovo capo politico, guida collegiale o Stati generali: sono i tre scenari per il futuro del M5S proposti dal capo politico del Movimento Vito Crimi introducendo l’assemblea congiunta dei grupp ...Tutto in una notte. Il futuro del Movimento 5 stelle viaggia via mail, in queste ore, per decidere se utilizzare una strada antica, quella del voto on line, per eleggere un nuovo capo politico, oppure ...