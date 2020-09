L’uomo sta compromettendo la biodiversità del pianeta

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dal 1970 le dimensioni della popolazione di mammiferi, uccelli, pesci, anfibi e rettili hanno registrato un calo medio del 68 per cento. A dircelo sono i risultati del rapporto Living Planet 2020 presentato nei giorni scorsi dal WWF e dalla Zoological Society of London (ZSL), che appunto dal 1970 monitora l’abbondanza della fauna selvatica globale (attualmente controlla 4.392 specie e 20.811 popolazioni). Una delle cause principali della perdita della biodiversità, spiega il rapporto, è il degrado e la trasformazione degli habitat naturali degli animali in terreni per la produzione agricola. Noi umani abbiamo alterato il 75 per cento della superficie terrestre non ricoperta di ghiaccio: solo il 25 per cento può essere ancora considerato deserto. Ovviamente neanche la flora se la passa bene: il rischio di estinzione delle piante è attualmente ...