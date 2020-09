"L'unica via per uscire dal Medioevo". Sale in cattedra Luca Zaia: premier Conte licenziato, parole pesantissime (Di venerdì 25 settembre 2020) "Il popolo italiano va in una direzione e la politica di governo in un'altra". Luca Zaia, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, commenta così le regionali che lo hanno visto trionfare per la seconda volta in Veneto, con numeri da plebiscito bulgaro. "Questo Paese se vuole uscire dal Medioevo deve portare responsabilità ai territori, la verità è che noi aspettiamo ancora l'autonomia. Dopo tanti anni di governo non puoi continuare a dire 'il governo deve fare", dovresti avere già un bilancio", "Non vorrei scomodare Rousseau, che nel contratto sociale diceva: il popolo ti dà la delega per rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega". "Anche queste elezioni - sottolinea il governatore leghista - sono un grande segnale per il governo che, me ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Il popolo italiano va in una direzione e la politica di governo in un'altra"., ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, commenta così le regionali che lo hanno visto trionfare per la seconda volta in Veneto, con numeri da plebiscito bulgaro. "Questo Paese se vuoledaldeve portare responsabilità ai territori, la verità è che noi aspettiamo ancora l'autonomia. Dopo tanti anni di governo non puoi continuare a dire 'il governo deve fare", dovresti avere già un bilancio", "Non vorrei scomodare Rousseau, che nel contratto sociale diceva: il popolo ti dà la delega per rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega". "Anche queste elezioni - sottolinea il governatore leghista - sono un grande segnale per il governo che, me ...

ItalyMFA : ?? Nasce - SergioPerrotta1 : @DebFraRom1 Dalema ha dato il via, l'obiettivo è una unica figura, alternativa alla accozzaglia della destra, un nu… - romatorino : 135 milioni di euro e noi qui a combattere con una crisi feroce che taglia migliaia di posti di lavoro e speranze .… - DanieleB76 : RT @pillolesagge: Troppo spesso, l'unica via d'uscita è dormire. - Charles Bukowski - - lukeyesxx : RT @sonotuapayne: Simon che prima vede andar via l'unica persona che gli portava un po' di soldi, chiude tutto per fallimento, cade dalla b… -

Ultime Notizie dalla rete : unica via Berco, l'unica via Estense.com Azioni Leonardo: in arrivo nuove vendite? Come operare con i Turbo Certificates

I prezzi delle azioni Leonardo sono dirette verso un supporto particolarmente importante. Vediamo come valutare delle strategie operative con i Turbo Certificates di BNP Paribas Inserite in un canale ...

Luca Zaia a Dritto e rovescio: "Dobbiamo uscire dal Medioevo, il governo di Giuseppe Conte non rappresenta più il popolo"

"Non vorrei scomodare Rousseau, che nel contratto sociale diceva: il popolo ti dà la delega per rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega". "Anche queste elezioni - sottolinea ...

I prezzi delle azioni Leonardo sono dirette verso un supporto particolarmente importante. Vediamo come valutare delle strategie operative con i Turbo Certificates di BNP Paribas Inserite in un canale ..."Non vorrei scomodare Rousseau, che nel contratto sociale diceva: il popolo ti dà la delega per rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega". "Anche queste elezioni - sottolinea ...