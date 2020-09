Luna, storico accordo Italia-USA per esplorarla: “Avremo un ruolo da protagonista nel più ambizioso programma di attività spaziale mai attuato” (Di sabato 26 settembre 2020) Italia e Stati Uniti hanno siglato un importante accordo per quanto riguarda l’esplorazione spaziale: siamo il primo Paese europeo a collaborare alla missione Artemis della NASA, quella che punta a riportare l’uomo sulla Luna, insieme la prima donna, entro il 2024. Al collegamento in cui e’ stata firmata la dichiarazione d’intenti hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, e l’amministratore capo della NASA, Jim Bridenstine. Per Fraccaro si apre una pagina storica, che fa dell’Italia “il primo Paese Ue a siglare quest’intesa che ci dara’ la possibilita’ di partecipare alla missione Lunare e di avere un ruolo da ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020)e Stati Uniti hanno siglato un importanteper quanto riguarda l’esplorazione: siamo il primo Paese europeo a collaborare alla missione Artemis della NASA, quella che punta a riportare l’uomo sulla, insieme la prima donna, entro il 2024. Al collegamento in cui e’ stata firmata la dichiarazione d’intenti hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, e l’amministratore capo della NASA, Jim Bridenstine. Per Fraccaro si apre una pagina storica, che fa dell’“il primo Paese Ue a siglare quest’intesa che ci dara’ la possibilita’ di partecipare alla missionere e di avere unda ...

