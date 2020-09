L'ultimo tour reale del principe Harry e Meghan è costato 246mila sterline: un record (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ultimo tour reale del principe Harry e Meghan è stato il più costoso dello scorso anno ed è costato ai contribuenti britannici 246mila sterline: lo affermano i resoconti reali. Nel settembre dello scorso anno, infatti, il duca e la duchessa di Sussex erano partiti col loro piccolo Archie Mountbatten-Windsor alla volta del continente africano per il suo primo viaggio reale all’estero. Lo riporta il Telegraph.Secondo i registri finanziari reali, i voli privati e le spese affrontate durante la visita ufficiale hanno costituito il ​​viaggio reale più costoso del 2019-2020, svoltosi tra Sud Africa, Botswana, Angola e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) L’del; stato il più costoso dello scorso anno edai contribuenti britannici: lo affermano i resoconti reali. Nel settembre dello scorso anno, infatti, il duca e la duchessa di Sussex erano partiti col loro piccolo Archie Mountbatten-Windsor alla volta del continente africano per il suo primo viaggioall’estero. Lo riporta il Telegraph.Secondo i registri finanziari reali, i voli privati e le spese affrontate durante la visita ufficiale hanno costituito il ​​viaggiopiù costoso del 2019-2020, svoltosi tra Sud Africa, Botswana, Angola e ...

Ultime Notizie dalla rete : ultimo tour L'ultimo tour reale del principe Harry e Meghan è costato 246mila sterline: un record L'HuffPost Il tour del sassofonista salentino Giovanni Chirico riparte da Galatina, Milano, Bologna

Il 26 settembre a Galatina (Le) all’Arci Utopia, il 29 settembre a Milano al Mare Culturale Urbano e il 1 ottobre a Bologna al Parco della Montagnola: da qui il sassofonista salentino Giovanni Chirico ...

