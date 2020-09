Luigi Albanese | il Rambo vicentino diventato eroe di guerra in America

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Massimo M. Veronese L’unico italiano decorato con la massima onorificenza didegli Stati Uniti morì in Vietnam a 20 anni per salvare la vita al suo plotone. Era partito dal Veneto bambino, sognava di tornarci da soldato, ma il suo paese non lo ha mai dimenticato Era arrivato solo da quattro mesi ma sentiva che non sarebbe tornato più. Quella sensazione strana, spaventosa e definitiva l’aveva addosso dalla sera prima di partire quando, in una sera di mezza estate, aveva diviso le birre con Doug, il suo migliore amico, chiacchierando di quella Pontiac fantastica che avevano aggiustato e restituito alla strada insieme al fratello e degli anni belli vissuti fin lì, scoppiando a ridere a un certo punto perché si erano accorti di parlare come due pensionati quando invece non avevano che vent’anni tutti e due. ...