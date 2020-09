Luca Onestini: età, altezza, peso, fidanzata ceca, perché è diventato famoso, il fratello (Di venerdì 25 settembre 2020) Il calcio era la sua grande passione ed era sicuro che sarebbe stata la sua strada. Una serie d’infortuni però lo hanno costretto ad abbandonare quell’idea e, nel 2013, Luca Onestini ha deciso di tentare la fortuna partecipando a Mister Italia dove ha ottenuto il primo posto. È stao il primo passo nello spettacolo. Fino a quel momento era iscritto a Odontoiatria e aveva lavorato come bagnino e istruttore di vela. Il giovane, a quel punto, ha realizzato di dover puntare sul mondo dello spettacolo: in televisione ha esordito in veste di tronista a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Mister Italia 2013 ha concluso l’esperienza, nel dating show di Canale 5, conquistando il cuore della corteggiatrice Soleil Sorge Stasi (ex fidanzata di Jeremias Rodriguez). Poi è arrivato il grande ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 25 settembre 2020) Il calcio era la sua grande passione ed era sicuro che sarebbe stata la sua strada. Una serie d’infortuni però lo hanno costretto ad abbandonare quell’idea e, nel 2013,ha deciso di tentare la fortuna partecipando a Mister Italia dove ha ottenuto il primo posto. È stao il primo passo nello spettacolo. Fino a quel momento era iscritto a Odontoiatria e aveva lavorato come bagnino e istruttore di vela. Il giovane, a quel punto, ha realizzato di dover puntare sul mondo dello spettacolo: in televisione ha esordito in veste di tronista a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Mister Italia 2013 ha concluso l’esperienza, nel dating show di Canale 5, conquistando il cuore della corteggiatrice Soleil Sorge Stasi (exdi Jeremias Rodriguez). Poi è arrivato il grande ...

