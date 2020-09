Lotto alimentare ritirato urgentemente dal commercio: la nota del RASFF (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Sistema Rapido di Allarme Europeo sulla Sicurezza alimentare ha diramato una nota che ha disposto il ritiro immediato di un prodotto alimentare Le operazioni di controllo del Sistema Rapido di Allarme Europeo sulla Sicurezza alimentare, meglio conosciuto con l’acronimo di RASFF si infittiscono sempre più al giorno d’oggi. I motivi sono riconducibili principalmente a … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Sistema Rapido di Allarme Europeo sulla Sicurezzaha diramato unache ha disposto il ritiro immediato di un prodottoLe operazioni di controllo del Sistema Rapido di Allarme Europeo sulla Sicurezza, meglio conosciuto con l’acronimo disi infittiscono sempre più al giorno d’oggi. I motivi sono riconducibili principalmente a … L'articolo proviene da YesLife.it.

blesscoldplay : *la me quasi tecnologa alimentare* Chi dice che non li comprerà più non sa che in ogni tot di farina c'è un tot di… - Occhidapanda : @typicalbratz * tecnologa alimentare mode on * Comunicalo al supermercato dove li hai comprati perché molto probabi… - PinoTor64 : RT @zazoomblog: Allerta alimentare: richiamo per un lotto di salamini - #Allerta #alimentare: #richiamo #lotto - BGrisafi : RT @zazoomblog: Allerta alimentare: richiamo per un lotto di salamini - #Allerta #alimentare: #richiamo #lotto - Gresy73 : RT @zazoomblog: Allerta alimentare: richiamo per un lotto di salamini - #Allerta #alimentare: #richiamo #lotto -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto alimentare Lotto alimentare ritirato urgentemente dal commercio: la nota del RASFF Yeslife Allerta alimentare per salmone affumicato

Tempi bui per chi ama il salmone. Negli ultimi tempi, infatti, i richiami alimentari per questo prodotto sono stati diversi e tutti piuttosto gravi. L’ultimo, in ordine cronologico, arriva dal RASFF e ...

Allarme alimentare, salmone affumicato a rischio Listeria: migliaia di confezioni ritirate dai negozi

«Richiamo per rischio microbiologico». E’ il motivo per il quale è stato ritirato dagli scaffali di un determinato tipo di salmone, il Selvaggio Sockeye affumicato. Si tratta di salmone confezionato a ...

Tempi bui per chi ama il salmone. Negli ultimi tempi, infatti, i richiami alimentari per questo prodotto sono stati diversi e tutti piuttosto gravi. L’ultimo, in ordine cronologico, arriva dal RASFF e ...«Richiamo per rischio microbiologico». E’ il motivo per il quale è stato ritirato dagli scaffali di un determinato tipo di salmone, il Selvaggio Sockeye affumicato. Si tratta di salmone confezionato a ...