Lost | Damon Lindelof | Rimpiango di aver parlato di chi non ha amato il finale

Damon Lindelof ha ammesso di aver rimpianto la scelta di parlare pubblicamente di chi non ha amato il finale di Lost. Il finale di Lost ha diviso i fan della serie e Damon Lindelof ha ora ammesso il suo rimpianto legato alle dichiarazioni che avrebbero alimentato l'ostilità nei confronti dell'episodio. Lo sceneggiatore e showrunner ha spiegato infatti a Variety in che modo è stato coinvolto nelle polemiche. Damon Lindelof aveva condiviso la propria delusione dopo che molti fan di Lost avevano odiato il finale: "Non ho inventato la narrazione legata al fatto che l'epilogo della storia fosse terribile, ma ho amplicato questo discorso.

e in una recente intervista a Variety Damon Lindelof si è detto pentito per averle amplificate. "Non ho inventato io la narrazione secondo cui il finale di Lost fosse empiricamente brutto" ha ...

Questa settimana Watchmen ha trionfato agli Emmy portandosi a casa il maggior numero di premi per l'edizione 2020, inclusi quelli per la miglior serie limitata e la miglior sceneggiatura di una serie ...

