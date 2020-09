L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per il 25 settembre 2020

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCosa dicono oggi le stelle? Ecco l’oroscopo del, 25, a cura diFox. Ariete. Ultimamente non hai vissuto un periodo facile: sei preoccupato per una serie di cose, e questo ti ha portato a non vivertela in maniera serena. Ora però intravede la luce in fondo al tunnel, è finalmente arrivato il momento di chiarire delle discussioni e di goderti un po di relax. Toro. Sei molto energico e pieno di voglia di fare. Sul lavoro il tuo progetto ha stupito più di qualcuno, e sei pronto per dimostrare a tutti il tuo valore. Cerca di sfruttare la tua energia anche in amore. Gemelli. Momento abbastanza positivo per te: gli impegni sono tanti, ma stai riuscendo a gestirteli nel migliore dei modi senza stress. In amore situazione di stallo, mentre in ...