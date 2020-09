Lorella Cuccarini omofoba? La showgirl rompe il silenzo: “Non posso permetterlo” (Di venerdì 25 settembre 2020) Da anni Lorella Cuccarini è stata tacciata di essere omofoba, ora ha deciso di rompere il silenzio svelando come stanno veramente le cose. Lorella Cuccarini (fonte Instagram @lCuccarini)Tanto amata negli anni Ottanta quanto criticata nell’ultimo anno, Lorella Cuccarini non riesce ad avere un momento di pace. Dall’astio storico con Heather Parisi al più recente con Alberto Matano, la sua vita è sempre sotto una lente di ingrandimento per puntarle il dito contro. Questa volta le accuse le arrivano direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, dove è stata nuovamente accusata di essere omofoba. Non è la prima volta che le sue idee ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020) Da anniè stata tacciata di essere, ora ha deciso dire il silenzio svelando come stanno veramente le cose.(fonte Instagram @l)Tanto amata negli anni Ottanta quanto criticata nell’ultimo anno,non riesce ad avere un momento di pace. Dall’astio storico con Heather Parisi al più recente con Alberto Matano, la sua vita è sempre sotto una lente di ingrandimento per puntarle il dito contro. Questa volta le accuse le arrivano direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, dove è stata nuovamente accusata di essere. Non è la prima volta che le sue idee ...

