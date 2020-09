L'ordine della Svizzera: quarantena per chi arriva dalla Liguria (Di venerdì 25 settembre 2020) Strano ma vero: forse per la vicinanza con la Francia: chi arriva in Svizzera dalla Liguria dovrà mettersi in quarantena per dieci giorni. Lo ha deciso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Ufsp,, ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 settembre 2020) Strano ma vero: forse per la vicinanza con la Francia: chiindovrà mettersi inper dieci giorni. Lo ha deciso l'Ufficio federalesanità pubblica, Ufsp,, ...

CarloCalenda : Nell’ordine (scherzoso ma non troppo): 1) è un tecnico ma non è un politico; 2) sono d’accordo con lui ma sono di d… - SeaWatchItaly : Sulla zona dell'operazione anche un mercantile, il Cape Guinea, che ha ricevuto ordine di rimanere in standby vicin… - matteorenzi : Ho votato. E sono felice di dire grazie agli scrutatori, alle forze dell’ordine, ai volontari che anche in tempi di… - ClumsyAngy : Ho detto al mio ragazzo che ero triste perché ho speso un sacco e non avrei ordinato la pizza stasera. Due minuti d… - Cincin20704562 : RT @ilruttosovrano: C'era una volta una donazione che partì come ordine dalla Regione a insaputa del Presidente, che però volle trasformare… -

Ultime Notizie dalla rete : ordine della Sgombero nel cantiere di via Zampieri su ordine della Questura. Nove gli allontanati L'Eco Vicentino Ora Ilaria scrive a Sergio Mattarella «Mi aiuti a riavere mio figlio con me»

Una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ... È stato bloccato poco dopo da passanti e forze dell’ordine, mentre madre e figlio finiscono all’ospedale.

Inzaghi: “Arriveranno rinforzi”. Conte: “Vogliamo confermarci” VIDEO

ROMA - “Sarà una stagione difficile, complicata ma vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo che un'annata esaltante”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match dI Cagliari, ...

Una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ... È stato bloccato poco dopo da passanti e forze dell’ordine, mentre madre e figlio finiscono all’ospedale.ROMA - “Sarà una stagione difficile, complicata ma vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo che un'annata esaltante”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match dI Cagliari, ...