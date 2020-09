L’Oms fa i complimenti all’Italia | “Ha ribaltato la traiettoria dell’epidemia”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 settembre 2020) “L’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito da Covid-19”, inizia così il Tweet dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che ha applaudito la forza con cui l’Italia è riuscita a far fronte all’emergenza coronavirus. “Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hannoladell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza“, conclude il messaggio. Un plauso pubblico al paese che per primo è riuscito a trovare le contromisure alla nefasta forza del virus. Nonostante gli evidenti passi in avanti compiuti dall’Italia nella lotta al Covid, il premier Giuseppe Conte ha ribadito più volte l’importante di tenere alta la guardia. Nel farlo ha ...