L’occupazione sale con un livello di istruzione maggiore Peccato per le carenze dell’Italia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Che ad undipiù elevato corrisponda un tasso di occupazione più alto è cosa nota, come noto è che il nostro Paese registri un grado dipiuttosto basso, soprattutto se paragonato agli standard dei membri Ue. Analizzando la percentuale di individui con almeno il diploma di scuola superiore (Tabella 1), se non terziario (universitario e simili) si riscontra un gap notevole tra la situazione italiana e quella Ue, che sebbene in 10 anni (2008-2019) abbia visto crescere dal 53,3% al 62,2% l’incidenza di coloro che tra i 25 e i 64 anni hanno conseguito almeno l’secondaria, tuttavia ci vede ancora lontani dagli standard europei, dove la percentuale è salita dal 71,% al 78,7%, attestandosi a 18 punti sopra il nostro...