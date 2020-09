Lo spot anti-covid horror del governo scozzese, virus è fanghiglia verde che infetta tutto (Di venerdì 25 settembre 2020) Il governo scozzese ha diffuso uno spot horror in cui il covid è una specie di fanghiglia verde che si diffonde in casa con semplici gesti quotidiani come fare un tè. Ecco il messaggio dello spot: "Ti ritrovi con amici o familiari questo fine settimana? Non trasmettere il coronavirus a coloro che ami" Coronavirus focus Agenzia Vista  Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilha diffuso unoin cui ilè una specie diche si diffonde in casa con semplici gesti quotidiani come fare un tè. Ecco il messaggio dello: "Ti ritrovi con amici o familiari questo fine settimana? Non trasmettere il coronaa coloro che ami" Coronafocus Agenzia Vista 

Artlandis : Polemiche per lo spot anti-covid del governo scozzese: il virus è una melma 'da film horror' - BBilanShit : RT @ReFranceschin: Polemiche per lo spot anti-covid del governo scozzese: il virus è una melma 'da film horror' - ReFranceschin : Polemiche per lo spot anti-covid del governo scozzese: il virus è una melma 'da film horror'… - antoguerrera : Polemiche per lo spot anti-covid del governo scozzese: il virus è una melma 'da film horror' - Lucia07129120 : RT @AnnaritaNinni: 'Siamo tutti cugini alla lontana'. Lo spot anti-razzista che conquista il mondo -