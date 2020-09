LIVE – Ragusa-Sesto San Giovanni | Supercoppa femminile A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) Al Palaromare va in scena la sfida tra Passalacquae Allianz GeasSan, ultimo quarto di finale in programma delladi Serie A1. Il match più equilibrato del lotto premierà la vincente con la semifinale contro Schio che giovedì ha schiacciato Vigarano. L’appuntmento è fissato per le ore 20.00 di venerdì 25 settembre. Su Sportface potrete seguire il match. SEGUI INSAN MARTINO DI LUPARI-LUCCA AGGIORNA LASAN