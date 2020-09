L’Italia sulla Luna: firmato con la Nasa l’accordo storico sull’esplorazione spaziale. È il primo Paese europeo (Di venerdì 25 settembre 2020) Accordo con la Nasa: “Italia verso la Luna” “L’Italia ha siglato un’intesa storica con gli Stati Uniti per sancire la cooperazione nel percorso di esplorazione dello spazio che riporterà l’uomo sulla Luna e, in futuro, anche su Marte”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, che ha sottoscritto oggi, venerdì 25 settembre, l’accordo Joint Statement for Cooperartion per il programma Artemis con l’Amministratore della Nasa, Jim Bridenstine. “Per noi è un grande onore, oltre che una grande opportunità, essere il primo Paese Ue a siglare quest’intesa che ci darà la possibilità di ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Accordo con la: “Italia verso la” “L’Italia ha siglato un’intesa storica con gli Stati Uniti per sancire la cooperazione nel percorso di esplorazione dello spazio che riporterà l’uomoe, in futuro, anche su Marte”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, che ha sottoscritto oggi, venerdì 25 settembre, l’accordo Joint Statement for Cooperartion per il programma Artemis con l’Amministratore della, Jim Bridenstine. “Per noi è un grande onore, oltre che una grande opportunità, essere ilUe a siglare quest’intesa che ci darà la possibilità di ...

