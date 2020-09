L’Italia investe poco nell’ambiente (e spende la metà dei fondi) (Di venerdì 25 settembre 2020) Una turbina eolica dietro una montagna di carbone all’esterno di una fabbrica.Meno di sei miliardi di euro, un mini-budget che vale appena lo 0,8% della spesa primaria complessiva dello Stato. È quanto l’Italia ha speso per l’ambiente nel 2019 secondo l’Ecorendiconto della Ragioneria dello stato, il documento che fotografa gli investimenti green promossi dal governo in un anno solare. Il totale stanziato nel 2019 è fermo a 5,7 miliardi, ma di questa cifra è stato effettivamente speso solo il 58% dei fondi, ovvero circa 3,4 miliardi di euro: la parte restante (2,3 miliardi) andrà a rimpolpare le risorse dell’anno in corso. Le spese ambientali si distinguono in due tipologie complementari: le spese per la protezione dell’ambiente – ossia per le attività e le azioni il cui scopo ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) Una turbina eolica dietro una montagna di carbone all’esterno di una fabbrica.Meno di sei miliardi di euro, un mini-budget che vale appena lo 0,8% della spesa primaria complessiva dello Stato. È quanto l’Italia ha speso per l’ambiente nel 2019 secondo l’Ecorendiconto della Ragioneria dello stato, il documento che fotografa gli investimenti green promossi dal governo in un anno solare. Il totale stanziato nel 2019 è fermo a 5,7 miliardi, ma di questa cifra è stato effettivamente speso solo il 58% dei, ovvero circa 3,4 miliardi di euro: la parte restante (2,3 miliardi) andrà a rimpolpare le risorse dell’anno in corso. Le spese ambientali si distinguono in due tipologie complementari: le spese per la protezione dell’ambiente – ossia per le attività e le azioni il cui scopo ...

