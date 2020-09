Liorni… a Catena: I Tre alla Seconda a Italia Sì (Di venerdì 25 settembre 2020) Reazione a Catena - I Tre alla Seconda La stagione 2020 di Reazione a Catena si concluderà questa domenica, ma ha già il suo trio di campioni destinato a restare nella storia del programma. E, chissà, magari a tornare il prossimo anno: sono i Tre alla Seconda, tre fratelli di Firenze che ad oggi hanno portato a casa ben 251.470 euro nelle ventiquattro puntate alle quali hanno partecipato. E che domani pomeriggio, come annunciato da uno di loro su Instagram, saranno anche ospiti del conduttore Marco Liorni a Italia Sì. La loro avventura nel quiz del preserale di Rai 1 è iniziata martedì 1 settembre 2020, e da allora non c’è stata più gara: Marco, Tommaso e Francesco Bartoloni hanno vinto tutte le puntate, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020) Reazione a- I TreLa stagione 2020 di Reazione asi concluderà questa domenica, ma ha già il suo trio di campioni destinato a restare nella storia del programma. E, chissà, magari a tornare il prossimo anno: sono i Tre, tre fratelli di Firenze che ad oggi hanno portato a casa ben 251.470 euro nelle ventiquattro puntate alle quali hanno partecipato. E che domani pomeriggio, come annunciato da uno di loro su Instagram, saranno anche ospiti del conduttore Marco Liorni aSì. La loro avventura nel quiz del preserale di Rai 1 è iniziata martedì 1 settembre 2020, e da allora non c’è stata più gara: Marco, Tommaso e Francesco Bartoloni hanno vinto tutte le puntate, ...

