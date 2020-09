Lina Sastri: età, altezza, peso, fidanzato e figli (Di venerdì 25 settembre 2020) Lina Sastri (pseudonimo di PasquaLina) è un’attrice, autrice, regista e cantante. Cresciuta artisticamente con il grande maestro Eduardo De Filippo, Lina Sastri conta nel suo curriculum collaborazioni con i grandi del cinema italiano e internazionale come Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore e Woody Allen. Nella sua bacheca non mancano i premi, Lina Santri ha vinto Nastri d’Argento e David di Donatello (uno per la migliore attrice protagonista, per Mi manda Picone (1984) e per Segreti segreti (1985) e uno per la migliore attrice non protagonista, per L’inchiesta nel 1987). Non solo cinema e musica, Lina Sastri ha deciso di lanciarsi anche con la danza. Nel 2020, infatti, ha partecipato a Ballando con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)(pseudonimo di Pasqua) è un’attrice, autrice, regista e cantante. Cresciuta artisticamente con il grande maestro Eduardo De Filippo,conta nel suo curriculum collaborazioni con i grandi del cinema italiano e internazionale come Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore e Woody Allen. Nella sua bacheca non mancano i premi,Santri ha vinto Nastri d’Argento e David di Donatello (uno per la migliore attrice protagonista, per Mi manda Picone (1984) e per Segreti segreti (1985) e uno per la migliore attrice non protagonista, per L’inchiesta nel 1987). Non solo cinema e musica,ha deciso di lanciarsi anche con la danza. Nel 2020, infatti, ha partecipato a Ballando con ...

xdiordepp : Sergio Castellitto, Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Elio Germano, Favino, Valerio Mastandrea, Toni Servillo, Mat… - xdiordepp : @Aurorasmile13 @awkmen @deppsarms Sergio Castellitto, Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Elio Germano, Favino, Vale… - MysteryMiki : RT @madero034: Era de maggio, io, no, nun me ne scord 'Na canzone cantàvemo a doie voce Cchiù tiempe passa e cchiù me l'allicordo Fresca er… - Grazia_MB : RT @madero034: Era de maggio, io, no, nun me ne scord 'Na canzone cantàvemo a doie voce Cchiù tiempe passa e cchiù me l'allicordo Fresca er… - elisa24102 : RT @madero034: Era de maggio, io, no, nun me ne scord 'Na canzone cantàvemo a doie voce Cchiù tiempe passa e cchiù me l'allicordo Fresca er… -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Sastri Lina Sastri: età, altezza, peso, fidanzato, figli Caffeina Magazine Ballando con le Stelle: i Ricchi e Poveri ballerini per una notte

Secondo appuntamento con Ballando con le stelle sabato 26 settembre alle 20.35, su Rai1. Alla conduzione, come di consueto, Milly Carlucci e Paolo Belli. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i ...

Teatro di Locarno: 'Sicuri e ottimisti', sul palco e in sala

Dapporto, Poretti, Sastri, Scommegna, Oblivion tra i protagonisti; Shakespeare, King e De Filippo tra gli autori; il Teatro dell'Elfo tra le compagnie A Locarno tirano venti della steppa che fanno mol ...

Secondo appuntamento con Ballando con le stelle sabato 26 settembre alle 20.35, su Rai1. Alla conduzione, come di consueto, Milly Carlucci e Paolo Belli. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i ...Dapporto, Poretti, Sastri, Scommegna, Oblivion tra i protagonisti; Shakespeare, King e De Filippo tra gli autori; il Teatro dell'Elfo tra le compagnie A Locarno tirano venti della steppa che fanno mol ...