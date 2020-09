Liguria, le elezioni stravinte non placano lo scontro tra Toti e la Lega. Il Carroccio rimane dietro, governatore punta a togliergli assessori (Di venerdì 25 settembre 2020) Le ragioni per andar d’accordo ci sarebbero: le elezioni stravinte, il governo di cinque anni premiato, un buon risultato per tutte le anime della coalizione. E invece è dalla sera del 21 settembre che Giovanni Toti e la Lega sono ai ferri corti. Motivo? Il boom di consensi della lista del governatore, capace di dare il via a un effetto domino di malumori e risentimenti tra alleati. Partiamo dall’inizio: con un exploit inatteso la lista “Cambiamo per Toti presidente” sfiora il 23% dei voti in Liguria, eleggendo 8 consiglieri. A tutto danno di Matteo Salvini che qui puntava al primo posto e si è dovuto accontentare del terzo: ferma al 17%, la Lega è finita dietro anche al Pd e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Le ragioni per andar d’accordo ci sarebbero: le, il governo di cinque anni premiato, un buon risultato per tutte le anime della coalizione. E invece è dalla sera del 21 settembre che Giovannie lasono ai ferri corti. Motivo? Il boom di consensi della lista del, capace di dare il via a un effetto domino di malumori e risentimenti tra alleati. Partiamo dall’inizio: con un exploit inatteso la lista “Cambiamo perpresidente” sfiora il 23% dei voti in, eleggendo 8 consiglieri. A tutto danno di Matteo Salvini che quiva al primo posto e si è dovuto accontentare del terzo: ferma al 17%, laè finitaanche al Pd e ...

