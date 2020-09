Libia, pescatori italiani tenuti in ostaggio da 24 giorni. Ora Di Maio si svegli (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – Più di tre settimane, tanto è passato dal sequestro di 18 pescatori italiani. Arrestati e reclusi a Bengasi, in Libia, dai militari del generale Khalifa Haftar. Ma dal primo settembre non c’è stata alcuna svolta, soltanto qualche labile rimostranza da parte del ministero degli Esteri guidato da un sempre più ingessato Luigi Di Maio. Ad alzare la voce ci hanno pensato più che altro colleghi e familiari dei rapiti, in particolare due giorni fa quando da Mazara del Vallo sono giunti a Roma e sono stati ricevuti dal consigliere diplomatico del premier Conte a Palazzo Chigi e poi dal capo dell’Unità di Crisi del ministero alla Farnesina. “Ci hanno dato mille rassicurazioni, ci hanno spiegato di quanto sia difficile questo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – Più di tre settimane, tanto è passato dal sequestro di 18. Arrestati e reclusi a Bengasi, in, dai militari del generale Khalifa Haftar. Ma dal primo settembre non c’è stata alcuna svolta, soltanto qualche labile rimostranza da parte del ministero degli Esteri guidato da un sempre più ingessato Luigi Di. Ad alzare la voce ci hanno pensato più che altro colleghi e familiari dei rapiti, in particolare duefa quando da Mazara del Vallo sono giunti a Roma e sono stati ricevuti dal consigliere diplomatico del premier Conte a Palazzo Chigi e poi dal capo dell’Unità di Crisi del ministero alla Farnesina. “Ci hanno dato mille rassicurazioni, ci hanno spiegato di quanto sia difficile questo ...

borghi_claudio : Com'è che per Zaki in Egitto da subito giornali, trasmissioni, firme, speciali tg mentre per 18 (diciotto) nostri p… - agorarai : 'Avere dall'altra parte del mare un Paese che non ha una governance ci porta ad avere maggiori difficoltà a risolve… - Palazzo_Chigi : Pescatori italiani fermati in Libia, nota della Presidenza del Consiglio - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Nessun alibi, i pescatori italiani vanno riportati a casa - andrelettrico : RT @HamannJacobi: @GiuseppeConteIT La chiosa finale dovrebbe portarci allo scontrocon Macron e la Francia e la loro violenza in Libia perpe… -