LG K42 e LG K52, ufficiali in Italia i nuovi smartphone economici (Di venerdì 25 settembre 2020) LG amplia la propria gamma di smartphone annunciando due modelli di fascia medio-bassa: LG K42 e LG K52. Parliamo di due smartphone che vanno a collocarsi in un segmento complesso, quello al di sotto dei 250 euro, in cui le vendite sono elevate ma il dominio è in mano ai brand cinesi. I nuovi modelli della serie K arriveranno sul mercato a partire da ottobre, con un prezzo pari rispettivamente a 179,90 e 229,90 euro. Passando alle caratteristiche tecniche, l’LG K52 mette a disposizione 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, accoppiati a un processore octa-core, probabilmente il MediaTek Helio P35, ma LG non l’ha specificato. La parte frontale ospita un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e fotocamera frontale da 13 Mpixel. Sul retro sono state posizionate quattro fotocamere, un sensore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) LG amplia la propria gamma diannunciando due modelli di fascia medio-bassa: LG K42 e LG K52. Parliamo di dueche vanno a collocarsi in un segmento complesso, quello al di sotto dei 250 euro, in cui le vendite sono elevate ma il dominio è in mano ai brand cinesi. Imodelli della serie K arriveranno sul mercato a partire da ottobre, con un prezzo pari rispettivamente a 179,90 e 229,90 euro. Passando alle caratteristiche tecniche, l’LG K52 mette a disposizione 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, accoppiati a un processore octa-core, probabilmente il MediaTek Helio P35, ma LG non l’ha specificato. La parte frontale ospita un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e fotocamera frontale da 13 Mpixel. Sul retro sono state posizionate quattro fotocamere, un sensore ...

CeotechI : RT @CeotechI: LG amplia la sua serie K 2020 per offrire un design premium e caratteristiche aggiornate a un prezzo che soddisfa tutti gli… - 83napolano : RT @CeotechI: LG amplia la sua serie K 2020 per offrire un design premium e caratteristiche aggiornate a un prezzo che soddisfa tutti gli… - agemobile : LG K42 e LG K52 presentati ufficialmente - - CF22092013 : RT @CeotechI: LG amplia la sua serie K 2020 per offrire un design premium e caratteristiche aggiornate a un prezzo che soddisfa tutti gli… - SkyTG24 : Arrivano sul mercato LG K42 e K52, smartphone low cost con cinque fotocamere -