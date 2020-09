LegaPro | revocato lo sciopero | nel weekend parte il campionato

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statolodeldi. La mediazione dadel presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dato i suoi frutti. Trovato l’accordo tra AIC econ le liste che passano da 22 a 24 più un 2001. Le parti stanno definendo l’intesa per il regolare svolgimento delle gare nel. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale dadi entrambe. Ecco la prima giornata del Girone C di. 26/09 (ore 20.45) Cavese-Vibonese, 27/09 (ore 15) Catania-Paganese, Teramo-Palermo,Trapani-Casertana; (ore 17.30) Avellino-Turris, Juve Stabia-Monopoli, Potenza-Catanzaro, Ternana-Viterbese e Virtus Francavilla-Bari. L'articolo ...

