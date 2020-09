Lega Pro | scongiurato lo sciopero dei calciatori | trovato l’accordo

(Di venerdì 25 settembre 2020) LodeidiPro sarebbel’accordo per allargamento liste a 24 giocatori Loannunciato nei giorni scorsi daidiPro sarebbe, almeno per la prima giornata di campionato. Lo riporta Sky Sport. La mediazione della Figc sarebbe stato decisivo per evitare lo. L’Aic e laPro avrebbe infattil’accordo per l’allargamento delle liste a 24 giocatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, vi è ancora il rischio di unoper la seconda giornata. Leggi su Calcionews24.com

NOVARA In Serie C si gioca. Proprio sul filo di lana Aic e Lega pro, con la mediazione della Figc, hanno trovato l'intesa per scongiurare lo sciopero nella prima giornata del campionato in programma t ...La Serie C inizierà regolarmente nel weekend del 26-27 settembre. E’ stato scongiurato lo sciopero dei calciatori dopo l’accordo sulle liste dei club che potranno così inserire fino a 24 giocatori con ...