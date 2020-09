Le previsioni meteo del weekend dal 26 al 27 settembre

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 25 settembre 2020) Neltra il 26 e 27al Nord arriva un leggero miglioramento a Ovest con ampie schiarite, mentre variabilità e residui fenomeni sono previsti al Nord Est e sulle Alpi confinali. Già domenica, però, temperature in calo: peggiora dal pomeriggio sull'Emilia Romagna orientale, Veneto orientale e Friuli con piogge. Situazione simile al Centro colpito da un forte peggioramento con nubifragi che dalla Sardegna si portano velocemente verso tutte le regioni. Al Sud nubifragi su Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, maltempo anche in Sicilia (LE- IL MALTEMPO IN ITALIA).