Le Giornate Europee del Patrimonio 2020

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Locandinadel– Photo credits: beniculturali.it/gepIl 26 e il 27 settembresi celebrano in tutta Italia ledel. Per la prima volta lanciata nel 1985 dal Consiglio d’Europa, l’iniziativa è diventata un’azione comune nel 1999, in collaborazione con l’Unione europea. Per l’occasione i 50 paesi aderenti alla Convenzione culturale europea ogni anno, nel mese di settembre, pianificano un ricco programma con i coordinatori nazionali e gli enti locali. Il Ministero italiano per i beni e le attività culturali e per il turismo per questa edizione ha scelto lo slogan “Imparare per la vita”. Il tema prende spunto da quello proposto ...