Le Figaro elogia la Sicilia ma aggiunge la mafia vi pratica il crimine | l' assessore Basta stereotipi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Il giornale francese Lededica un ricco numero monografico alla, intitolato ‘eterna’, sottolineando l’importanza della sua storia, la bellezza del paesaggio e del mare, la ricchezza della cucina e la straordinaria presenza dei suoi monumenti che la rendono unica al mondo. Tuttavia, nella scheda di presentazione che pubblicizza il numero, non può non notarsi un infelice riferimento alla, ’laviile l’estorsione secondo le regole di un impenetrabile codice d’onorè, che appare del tutto decontestualizzato rispetto al resto del testo in cui si sottolineano le bellezze e le peculiarità della nostra terra”. Lo scrive sul suo profilo facebook ...