Lazio | Reina | ' Aiuterò Strakosha' Escalante | ' Gioco da play'

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il più presente di tutti in Champions League. In tutta la rosa dellanessuno ha giocato nella massima competizione europea tanto quanto Pepe. La società lo ha preso proprio per quello, per ...

LazioChannel : #25settembre #Lazio - La carica di Pepe #Reina - sportli26181512 : Reina: 'Strakosha come Gigio, lo aiuterò a crescere'. Escalante: 'Gioco da play': Reina: 'Strakosha come Gigio, lo… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato #Reina della #Lazio ?? “Dobbiamo puntare a vincere il campionato” ???? Le sue dichiarazioni #ASRoma - TuttoFanta : ??#LAZIO, le parole di #Reina: ?'Serve la mentalità vincente. La chiamata di Inzaghi mi ha convinto'. ?'Farò il mio… - cortomuso : RT @PagineRomaniste: #Lazio, #Reina: 'Dobbiamo puntare a vincere il campionato' #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Reina

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Sono contento di far parte del progetto. Cercherò di far crescere la squadra, è una realtà importante del calcio in Italia, ora puntiamo a crescere anche in Europa e di arriva ...Pepe Reina, neo acquisto d’esperienza della Lazio, si è presentato al mondo biancoceleste in conferenza stampa. LAZIO – «Sono felice di essere qui ed essere un calciatore della Lazio. Si cercherà di f ...