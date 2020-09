Lazio | Inzaghi duro | «Volevo un altro inizio | sia come calendario che come nuovi giocatori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Simoneè apparso molto polemico con lanella conferenza stampa di vigilia del match contro il Cagliari Simonepolemico nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole. PRONOSTICO – «Non mi piace farne.ogni anno, partiamo dietro, ma non mi pongo obiettivi. Sono fiducioso, alleno una squadra molto seria.un, sia a livello diche di, che non abbiamo ancora visto in allenamento. Siamo in emergenza, ma non deve essere un alibi». Leggi su Calcionews24.com