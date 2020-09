Lazio, i tifosi puntano il dito contro Lotito: “Il calciomercato è il solito scempio” (Di venerdì 25 settembre 2020) Alla vigilia dell’esordio stagionale degli uomini di Inzaghi, alcuni tifosi della Lazio hanno espresso il proprio disappunto per la sessione estiva di calciomercato, che non ha visto i biancocelesti particolarmente protagonisti. Sul cavalcavia di Ponte Milvio, è infatti apparso uno striscione firmato dal gruppo Ultras Lazio che recita: “False promesse e mediocrità. Il calciomercato è il solito scempio, fuori il mercante dal tempio“. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Alla vigilia dell’esordio stagionale degli uomini di Inzaghi, alcunidellahanno espresso il proprio disappunto per la sessione estiva di, che non ha visto i biancocelesti particolarmente protagonisti. Sul cavalcavia di Ponte Milvio, è infatti apparso uno striscione firmato dal gruppo Ultrasche recita: “False promesse e mediocrità. Ilè ilscempio, fuori il mercante dal tempio“.

sportface2016 : #Lazio, i tifosi puntano il dito contro #Lotito: “Il calciomercato è il solito scempio” - lazioland1900 : ESCALANTE E REINA SI PRESENTANO AI TIFOSI. GRANDE ENTUSIASMO PER LA LORO PRESENZA ALLA LAZIO. QUESTE LE PRINCIPALI … - csch78 : RT @CristinaMicoli: Domani si gioca e vedo tifosi contro tifosi, tifosi contro società, giornalisti contro società, giornalisti contro tifo… - Calcio_Casteddu : Seconda giornata di #SerieA, e primo incontro casalingo per il #CagliariCalcio di #DiFrancesco: vestite i panni del… - ALauri72 : 'DIVIDE ET IMPERA' questo a #Lotito riesce bene, purtroppo però i tifosi della #Lazio ce cascano sempre. .... a me… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tifosi L’Olimpico chiuso non scoraggia i tifosi della Lazio: a Ponte Milvio in raduno un migliaio d'ultras RomaToday Zingaretti: «No a più di mille tifosi negli stadio del Lazio»

Diventerà un mantra la richiesta di una «svolta», di un «colpo d'ala», di un «cambio di passo» che il Pd da lunedì rivolge al governo. Di sicuro il Pd non intende assecondare altri strappi, dopo aver ...

Lazio, Hoedt è arrivato a Fiumicino: «Un saluto a tutti i tifosi» – VIDEO

Wesley Hoedt è arrivato a Roma. Il difensore olandese è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Fiumicino rilasciando delle brevi dichiarazioni: «Un saluto ai tifosi della Lazio». Domani sosterrà le ...

Diventerà un mantra la richiesta di una «svolta», di un «colpo d'ala», di un «cambio di passo» che il Pd da lunedì rivolge al governo. Di sicuro il Pd non intende assecondare altri strappi, dopo aver ...Wesley Hoedt è arrivato a Roma. Il difensore olandese è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Fiumicino rilasciando delle brevi dichiarazioni: «Un saluto ai tifosi della Lazio». Domani sosterrà le ...