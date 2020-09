Lazio, è fatta per il ritorno di Hoedt. Il difensore è atterrato a Fiumicino (Di venerdì 25 settembre 2020) Ormai manca solo l’ufficialità per il ritorno di Wesley Hoedt alla Lazio. Il difensore è atterrato a Fiumicino e i biancocelesti hanno pubblicato un tweet per dargli il bentornato. @wesleyHoedt è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino#CMonEagles pic.twitter.com/t2RP8cQuri — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 25, 2020 Foto: Twitter Lazio L'articolo Lazio, è fatta per il ritorno di Hoedt. Il difensore è atterrato a Fiumicino proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Ormai manca solo l’ufficialità per ildi Wesleyalla. Ile i biancocelesti hanno pubblicato un tweet per dargli il bentornato. @wesleyall’Aeroporto di#CMonEagles pic.twitter.com/t2RP8cQuri — S.S.(@OfficialSS) September 25, 2020 Foto: TwitterL'articolo, èper ildi. Ilproviene da Alfredo Pedullà.

