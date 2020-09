Lazio, contestazione a Lotito: “Il mercato è il solito scempio, fuori il mercante dal tempio” [FOTO] (Di venerdì 25 settembre 2020) “False promesse e mediocrità, il calciomercato è il solito scempio. fuori il mercante dal tempio“. Recita così uno dei due striscioni affissi dal gruppo ‘Ultras Lazio’ sul ponte della tangenziale che sovrasta Corso di Francia a Roma. Nel mirino ovviamente le mosse della dirigenza biancoceleste sul mercato, reputato non altezza di una squadra che dovrà affrontare non solo campionato e Coppa Italia, ma anche la Champions League. Un altro striscione è invece “dedicato”, diciamo così, direttamente al presidente della Lazio, un eloquente “Lotito pezzo di m….!“. In basso le FOTO. L'articolo Lazio, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) “False promesse e mediocrità, il calcioè ilildal tempio“. Recita così uno dei due striscioni affissi dal gruppo ‘Ultras’ sul ponte della tangenziale che sovrasta Corso di Francia a Roma. Nel mirino ovviamente le mosse della dirigenza biancoceleste sul, reputato non altezza di una squadra che dovrà affrontare non solo campionato e Coppa Italia, ma anche la Champions League. Un altro striscione è invece “dedicato”, diciamo così, direttamente al presidente della, un eloquente “pezzo di m….!“. In basso le. L'articolo, ...

