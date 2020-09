“Lavoratori fragili”: come sarà il rientro al lavoro? (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreIn un contesto di generale ripartenza delle attività lavorative, le aziende sono chiamate ad attuare misure che garantiscano la prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro, assicurando in particolar modo la tutela dei cosiddetti lavoratori fragili. Il Ministero della Salute e il Ministero del lavoro (circolare congiunta 13/2020) hanno fornito importanti chiarimenti in ordine all’identificazione delle condizioni di “fragilità”, risolvendo le questioni rimaste incerte con la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile scorso . Viene chiarito, anzitutto, che il requisito dell’età – superiore a 55 anni – non è di per sé sufficiente a determinare una situazione di particolare fragilità del ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreIn un contesto di generale ripartenza delle attività lavorative, le aziende sono chiamate ad attuare misure che garantiscano la prevenzione e protezione negli ambienti di, assicurando in particolar modo la tutela dei cosiddetti lavoratori fragili. Il Ministero della Salute e il Ministero del(circolare congiunta 13/2020) hanno fornito importanti chiarimenti in ordine all’identificazione delle condizioni di “fragilità”, risolvendo le questioni rimaste incerte con la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile scorso . Viene chiarito, anzitutto, che il requisito dell’età – superiore a 55 anni – non è di per sé sufficiente a determinare una situazione di particolare fragilità del ...

