«L’aria che questo miliardario sarebbe stato aiutato molto l’avevano tutti»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’indagine della giustizia ordinaria, condotta dalla Procura di Perugia, è stata bloccata e riprenderà nelle prossime settimane. Il tempo di far diminuire il clamore mediatico e le indiscrezioni pubblicate dai quotidiani (tutte basate su intercettazioni evidentemente usciti dagli uffici di chi ha aperto l’inchiesta sull’esame Suarez). Nel frattempo, però, sono stati effettuati i primi interrogatori delle persone iscritte nel registro degli indagati (tra cui, occorre ribadire, non compare alcun tesserato della Juventus). E tra i soggetti che oggi hanno risposto alle domande degli inquirenti c’è anche Cinzia Camagna, dipendente dell’Università per gli Stranieri di Perugia. LEGGI ANCHE > Caso Suarez, indagine interrotta a tempo indeterminato La donna lavora nell’Ateneo da anni come impiegata amministrativa e si ...