L'appello della famiglia di Gaetano: "Aiutateci a trovare chi lo ha gambizzato"

I familiari di Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il 21enne gravemente ferito a colpi di pistola dopo una lite per viabilità e a cui sono state amputate le gambe, hanno lanciato un appello ai concittadini: chiunque avesse elementi utili per risalire all'identità di chi ha sparato al ragazzo li comunicasse alle forze dell'ordine, anche in forma anonima. Una descrizione dei ragazzi, la targa dell'automobile, almeno il modello preciso. Qualsiasi elemento, fornito anche in forma anonima, potrebbe essere prezioso per gli investigatori per risalire all'identità dei giovani che, nella notte del 21 settembre, hanno esploso sette colpi di pistola contro Gaetano Barbuto Ferraiuolo, 21enne incensurato di Sant'Antimo (Napoli).

