L’Allieva 3 | Alessandra Mastronardi | “Non so se sarà l’ultima stagione | ma la quarta la vedrei anche senza di me” VIDEO

(Di venerdì 25 settembre 2020) Domenica prossima, 27 settembre 2020, torna in prima serata L’Allieva, la serie di Rai1 tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy, giunta alla terza. Blogo ha incontrato la protagonista, che torna a vestire i panni di Alice Allevi. Sarà l’ultima? Non lo so, forse, può essere, vedremo. Ci sono tanti punti interrogativi a cui bisogna rispondere. Se ci fosse unadi me, la curiosità sarebbe mondiale, certo che lae sosterreila nuova protagonista. La mia erede? Ci devo pensare (ride, Ndr). In attesa di capire se effettivamente – come sembra – la ...