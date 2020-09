Lady Gaga | arriva in radio il nuovo singolo “911”

(Di venerdì 25 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – E' disponibile da oggi per la programmazionefonica “911”, ilditratto dall'ultimo album “Chromatica”.Il branodopo il successo degli ultimi singoli, “Stupid Love” e “Rain on me” con Ariana Grande, che sono stati ininterrottamente tra i 10 pezzi più suonati dalleitaliane degli ultimi 6 mesi.“911” è accompagnato da un video già online che ha totalizzato oltre 20 milioni di views. Questo short film è stato diretto dal pluripremiato Tarsem e prodotto da The Artist Company.(ITALPRESS).

monster_cat02 : RT @GFdaily_02: Io fino a pochi mesi fa: Lady Gaga, Katy Perry, Britney Spears, Madonna, Rihanna. Io oggi: Lana Del Rey, Taylor Swift, Nel… - Gagalover0 : RT @GFdaily_02: Io fino a pochi mesi fa: Lady Gaga, Katy Perry, Britney Spears, Madonna, Rihanna. Io oggi: Lana Del Rey, Taylor Swift, Nel… - GFdaily_02 : Io fino a pochi mesi fa: Lady Gaga, Katy Perry, Britney Spears, Madonna, Rihanna. Io oggi: Lana Del Rey, Taylor Swift, Nelly Furtado - cassieegds : Ho finito adesso di studiare e dovrei lavarmi, ma sto ruttando “shallow” di lady gaga e non voglio terminare la mia arte - seavessiuncuore : e il secondo debutto femminile più alto SOLO sotto a Lady Gaga. -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

AMICA - La rivista moda donna

MILANO (ITALPRESS) – È disponibile da oggi per la programmazione radiofonica “911”, il nuovo singolo di Lady Gaga tratto dall’ultimo album “Chromatica”. Il brano arriva dopo il successo degli ultimi s ...Harry Styles sembra essere ormai definitivamente entrato nella storia della musica, non solamente per le sue canzoni, ma anche per il suo stile inconfondibile. Come riportato da British Vogue, il suo ...