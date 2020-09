La vita dell’arte non è la solitudine dell’online (Di sabato 26 settembre 2020) Cento film di solitudine – il titolo marqueziano, sul «NYTimes» di mercoledì, era quello di una conversazione tra i critici, Manohla Dargis e A.O Scott, sui due grandi festival d’autunno, Toronto e New York. A questo punto della stagione, dice Dargis, il suo taccuino di appunti sarebbe già pieno di note sul programma di Telluride e quello di Toronto – invece «abbiamo visto in streaming, messo in pausa e stoppato a metà un sacco di film a casa nostra». Non … Continua L'articolo La vita dell’arte non è la solitudine dell’online proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 settembre 2020) Cento film di– il titolo marqueziano, sul «NYTimes» di mercoledì, era quello di una conversazione tra i critici, Manohla Dargis e A.O Scott, sui due grandi festival d’autunno, Toronto e New York. A questo punto della stagione, dice Dargis, il suo taccuino di appunti sarebbe già pieno di note sul programma di Telluride e quello di Toronto – invece «abbiamo visto in streaming, messo in pausa e stoppato a metà un sacco di film a casa nostra». Non … Continua L'articolo Ladell’arte non è ladell’online proviene da il manifesto.

