La verità di Gabriel Garko al GF VIP 5 | Gabriele Rossi lo appoggia

(Di venerdì 25 settembre 2020) In questi anni quante volte si è letto sui giornali delle relazioni dicon sue bellissime colleghe? Altrettante volte si è insinuato che tutte queste relazioni non fossero reali. Da quella con Manuela Arcuri a quella con Eva Grimaldi passando alla sua ultima storia conosciuta, quella con Adua Del Vesco. In molti hanno insinuato che non ci fosse amore, ma solo la copertina da fare, per celare altro. Amori travagliati diche in realtà, a detta di molti, sarebbe stato innamorato di persone che mai venivano mostrate sulle riviste patinate. E quante voltesi è sentito chiedere se fosse gay, se davvero fosse stato fidanzato con tutte queste donne che per anni sono state immortalate al suo fianco? Ecco forse oggi, dopo le parole di Adua del Vesco e Massimiliano Morra ...