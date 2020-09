La vendemmia italiana – Consorzio Colli Berici e Vicenza (Di venerdì 25 settembre 2020) vendemmia positiva per i Colli Berici e Vicenza, tensione per l’export. Ne parliamo con il direttore del Consorzio di tutela Giovanni Ponchia IN VIGNETO: Una vendemmia da 8. È positivo il quadro tratteggiato dal direttore del Consorzio Tutela Vini Colli Berici Giovanni Ponchia in riferimento alla campagna vendemmiale tuttora in corso nei 600 ettari che compongono le due denominazioni tutelate “Nonostante le difficoltà legate al periodo Covid possiamo affermare che la vendemmia si è svolta senza particolari problematiche – evidenzia – Il periodo di raccolta nel 2020 è stato anticipato di circa sette giorni rispetto allo scorso anno per quanto riguarda ... Leggi su vinonews24 (Di venerdì 25 settembre 2020)positiva per i, tensione per l’export. Ne parliamo con il direttore deldi tutela Giovanni Ponchia IN VIGNETO: Unada 8. È positivo il quadro tratteggiato dal direttore delTutela ViniGiovanni Ponchia in riferimento alla campagnale tuttora in corso nei 600 ettari che compongono le due denominazioni tutelate “Nonostante le difficoltà legate al periodo Covid possiamo affermare che lasi è svolta senza particolari problematiche – evidenzia – Il periodo di raccolta nel 2020 è stato anticipato di circa sette giorni rispetto allo scorso anno per quanto riguarda ...

