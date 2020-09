La super romantica proposta di matrimonio alla bellissima attrice Lily Collins

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) She sayd Yes! La celebrebritannica, oggi ha detto di sìdolcissimadidello sceneggiatore californiano Charlie McDowell. View this post on Instagram I’ve been waiting my lifetime for you and I can’t wait to spend our lifetime together… A post shared by(@) on Sep 25, 2020 at 9:06am PDT “Ho aspettato tutta la mia vita per te e non vedo l’ora di passare insieme la nostra vita“ Charlie McDowell è figlio d’arte: il padre è lo storico attore Malcol McDowell e l’Mary Steenburgen. Tempo fa stava insieme ad Emilia Clarke, ma ...