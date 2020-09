La strage delle balene in Tasmania non si ferma: soccorritori al lavoro per salvarle – Video (Di venerdì 25 settembre 2020) I soccorritori non perdono la speranza: sull’isola Macquarie della Tasmania continuano a trarre in salvo le centinaia di balene che restano ancora spiaggiate sulla costa e che nonostante il trascorrere delle ore sono riuscite a sopravvivere. Un gruppo cerca di spingere un mammifero, allo stremo delle forze, in acque più profonde con estrema difficoltà. Le autorità australiane, che stanno assistendo a un fenomeno unico del suo genere – sono decedute gia’ 380 balene, mentre solo 88 sono state tratte in salvo – hanno deciso di sopprimere quelle che restano ancora spiaggiate. Una decisione inevitabile che, secondo le autorita’ australiane, evitera’ a questi animali di continuare a soffrire. Altre 20 pero’ potrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Inon perdono la speranza: sull’isola Macquarie dellacontinuano a trarre in salvo le centinaia diche restano ancora spiaggiate sulla costa e che nonostante il trascorrereore sono riuscite a sopravvivere. Un gruppo cerca di spingere un mammifero, allo stremoforze, in acque più profonde con estrema difficoltà. Le autorità australiane, che stanno assistendo a un fenomeno unico del suo genere – sono decedute gia’ 380, mentre solo 88 sono state tratte in salvo – hanno deciso di sopprimere quelle che restano ancora spiaggiate. Una decisione inevitabile che, secondo le autorita’ australiane, evitera’ a questi animali di continuare a soffrire. Altre 20 pero’ potrebbero ...

repubblica : Botswana, strage di elefanti: più di 300 uccisi da un batterio [aggiornamento delle 21:24] - clikservernet : La strage delle balene in Tasmania non si ferma: soccorritori al lavoro per salvarle – Video - Noovyis : (La strage delle balene in Tasmania non si ferma: soccorritori al lavoro per salvarle – Video) Playhitmusic - - sigma_tao : @zama_zamy la divina comemdia insegna ustica+e=iesu processo tutti impiccati strage muore antonio presso isola dell… - luca_perrino : RT @alescesare: Serata interessante (e formativa) a parlare della strage di Ustica: 40 anni di silenzi colpevoli. Grazie a @luca_perrino e… -

Ultime Notizie dalla rete : strage delle Gli anarchici della Baracca, cinquant'anni dopo: una strage per coprire un'altra strage? L'Espresso Parigi: agguato vicino alla ex sede di Charlie Hebdo, 2 feriti e 2 fermati

Attacco vicino all'ex sede del giornale satirico dove c'è stato l'attentato del 2015. Una persona, coperta di sangue, è stata fermata alla Bastiglia. C'è anche un secondo fermo Potrebbero essere respo ...

Maltempo a Napoli, crolla tettoia alla Pignasecca: "Siamo vivi per miracolo"

Nubifragio a Napoli: cade tettoia alla Pignasecca, ragazza ferita. Danni in tutta la città Dieci minuti di pioggia intensa hanno causato numerosi danni a Napoli: una ragazza ferita alla Pignasecca, tr ...

Attacco vicino all'ex sede del giornale satirico dove c'è stato l'attentato del 2015. Una persona, coperta di sangue, è stata fermata alla Bastiglia. C'è anche un secondo fermo Potrebbero essere respo ...Nubifragio a Napoli: cade tettoia alla Pignasecca, ragazza ferita. Danni in tutta la città Dieci minuti di pioggia intensa hanno causato numerosi danni a Napoli: una ragazza ferita alla Pignasecca, tr ...