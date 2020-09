La Serie A chiede alle Regioni parità di trattamento sulla riapertura degli stadi (Di venerdì 25 settembre 2020) La Lega Serie A sottolinea la necessaria parità di trattamento per tutte le proprie associate riguardo l’apertura degli stadi al pubblico, al momento fissata nel numero massimo di mille persone. “Siamo in una fase particolare e delicata dell’emergenza epidemiologica e mi preme innanzitutto ringraziare coloro che si stanno adoperando per favorire il ritorno dei tifosi … L'articolo La Serie A chiede alle Regioni parità di trattamento sulla riapertura degli stadi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) La LegaA sottolinea la necessaria parità diper tutte le proprie associate riguardo l’aperturaal pubblico, al momento fissata nel numero massimo di mille persone. “Siamo in una fase particolare e delicata dell’emergenza epidemiologica e mi preme innanzitutto ringraziare coloro che si stanno adoperando per favorire il ritorno dei tifosi … L'articolo Laparità diè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta_it : L’università ammaliata dalla #Juve: 'Con Suarez si vince la Champions'. E la Figc chiede gli atti - Simo8806900458 : RT @CalcioFinanza: La Serie A chiede alle Regioni parità di trattamento per tutte le società sulla riapertura degli stadi - MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: La Serie A chiede alle Regioni parità di trattamento per tutte le società sulla riapertura degli stadi - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: La Serie A chiede alle Regioni parità di trattamento per tutte le società sulla riapertura degli stadi - CalcioFinanza : La Serie A chiede alle Regioni parità di trattamento per tutte le società sulla riapertura degli stadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie chiede CALCIO: Il Rimini chiede il rinvio delle prime due giornate di serie D Teleromagna24 Riapertura Stadi, Balata: “Non discriminare la Serie B e i tifosi”

In questo momento in cui si sta discutendo della riapertura parziale degli stadi il mio messaggio è chiaro, quello di riservare un trattamento di salvaguardia per i tifosi, che sono il patrimonio del ...

Ancora sulla polveriera World Sailing

Con un’elezione ogni quattro anni e un limite di due mandati, la Conferenza Annuale 2020 di World Sailing deciderà se l’attuale presidente Kim Andersen otterrà il suo secondo mandato. Il danese non ha ...

In questo momento in cui si sta discutendo della riapertura parziale degli stadi il mio messaggio è chiaro, quello di riservare un trattamento di salvaguardia per i tifosi, che sono il patrimonio del ...Con un’elezione ogni quattro anni e un limite di due mandati, la Conferenza Annuale 2020 di World Sailing deciderà se l’attuale presidente Kim Andersen otterrà il suo secondo mandato. Il danese non ha ...