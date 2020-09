La scuola ibrida è il futuro dell’innovazione educativa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Laè appena iniziata, neppure dappertutto a dire il vero, e siamo già impantanati nelle sabbie mobili indotte dal virus e dalla sua gestione. Chi si illudeva di un inizio tranquillo può già mettersi l’anima in pace: il panico regna tra alunni, insegnanti, operatori. Molte famiglie, nel dubbio, decidono di tenere a casa i propri figli preventivamente. La conclusione? Se non impariamo a convivere con il virus asiamo fritti. A peggiorare la situazione c’è la consapevolezza di essere già dentro la seconda ondata dell’epidemia. I segnali che arrivano dalla diffusione del virus negli altri paesi sono inequivocabili. Abbiamo poco tempo, ma possiamo sfruttarlo bene. Una buona notizia, per esempio, è che lanon è sola in questo mondo ibrido fatto di ...