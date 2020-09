La Scommessa Suprema di Trump (Di venerdì 25 settembre 2020) La decisione di Trump di nominare un candidato alla Corte Suprema a meno di 40 giorni alle elezioni potrebbe essere una delle più rischiose della sua presidenza: e allo stesso tempo una di quelle destinate dare i frutti maggiori.Il mondo di Trump si divide in perdenti e vincenti: Trump diventerebbe un perdente ai suoi stessi occhi se non approfittasse dell’incredibile occasione che gli si è presentata per fare un favore alla sua base conservatrice e dare una spinta alla sua campagna per la rielezione. Per questo nessuno ha mai messo in dubbio che avrebbe fatto quello che farà domani: nominare una giudice ultra conservatrice al posto della liberal Ruth Bader Gisburg alla Corte Suprema americana.La Scommessa di Trump è che questa nomina ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) La decisione didi nominare un candidato alla Cortea meno di 40 giorni alle elezioni potrebbe essere una delle più rischiose della sua presidenza: e allo stesso tempo una di quelle destinate dare i frutti maggiori.Il mondo disi divide in perdenti e vincenti:diventerebbe un perdente ai suoi stessi occhi se non approfittasse dell’incredibile occasione che gli si è presentata per fare un favore alla sua base conservatrice e dare una spinta alla sua campagna per la rielezione. Per questo nessuno ha mai messo in dubbio che avrebbe fatto quello che farà domani: nominare una giudice ultra conservatrice al posto della liberal Ruth Bader Gisburg alla Corteamericana.Ladiè che questa nomina ...

Per questo nessuno ha mai messo in dubbio che avrebbe fatto quello che farà domani: nominare una giudice ultra conservatrice al posto della liberal Ruth Bader Gisburg alla Corte suprema americana.

