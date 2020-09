La Royal Family si allarga: l’annuncio ufficiale (Di venerdì 25 settembre 2020) La Royal Family è pronta ad accogliere un nuovo “baby”: Elisabetta II ancora bisnonna, aumentano le teste coronate inglesi Un nuovo arrivo nella Royal Family. E’ arrivato l’annuncio ufficiale e quindi è nuovamente tempo di culletta, pannolini e pappine all’interno del Castello di Windsor. Aumentano le teste coronate, quindi, ed anche i bambini che affolleranno … Questo articolo La Royal Family si allarga: l’annuncio ufficiale è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 settembre 2020) Laè pronta ad accogliere un nuovo “baby”: Elisabetta II ancora bisnonna, aumentano le teste coronate inglesi Un nuovo arrivo nella. E’ arrivato l’annuncioe quindi è nuovamente tempo di culletta, pannolini e pappine all’interno del Castello di Windsor. Aumentano le teste coronate, quindi, ed anche i bambini che affolleranno … Questo articolo Lasi: l’annuncioè stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family Eugenia di York è incinta: l'annuncio della Royal Family 361 Magazine Harry e Meghan hanno speso più di 200mila sterline (dei cittadini) per il tour in Africa

Il royal tour di Harry e Meghan in Africa? Il più costoso di tutti

Non bastavano le critiche per le dichiarazioni politiche rilasciate da Harry e Meghan nel video dell'evento in onore delle 100 persone più influenti del mondo organizzato dal Time. Nuove nuvole si add ...Dall'ultimo rapporto del Sovereign Grant si scopre che il tour africano dei Sussex è costato ai contribuenti britannici una cifra record: circa 246 mila sterline. Quello di William e Kate in Pakistan, ...